Silvio Berlusconi contro la magistratura: "In 27 anni 86 processi, infiltrazioni ideologiche e opacità del sistema di potere"

"In questi 27 anni, dieci dei quali al lavoro come presidente del Consiglio, ho subito ben 86 processi, per un totale di 3672 udienze": Silvio Berlusconi racconta le ingiustizie subite nel corso degli anni in un'intervista al Giornale e invoca la separazione dei poteri su cui si fonda ogni società liberale. A tal proposito aggiunge: "Da molti anni ho subito e denunciato le infiltrazioni ideologiche e le opacità del sistema di potere che caratterizzano una parte della magistratura, alcune procure e i vertici delle correnti organizzate".

Il leader di Forza Italia, comunque, non se la prende con tutti i magistrati. Anzi crede che si debba fare una distinzione: "Tutto questo non riguarda i tanti magistrati che subiscono questo sistema e ne sono vittime, anzi getta un immeritato discredito anche sul lavoro di giudici integerrimi e coraggiosi". Secondo Berlusconi, quello che gli è accaduto non solo ha rovinato la sua vita per oltre 20 anni, ma ha anche "arrecato pena e danni ai miei familiari, ai miei amici, alle aziende che ho fondato", continua nell'intervista.

E non è tutto. Perché secondo l'ex premier le ingiustizie subite hanno finito per danneggiare anche "i cittadini italiani, gli elettori di tutti gli schieramenti politici, perché ha alterato la rappresentanza democratica". Parlando dei numerosi processi subiti, poi, il leader azzurro spiega: "Mettendoli tutti in fila, si avrebbe un processo infinito, con udienze tutti i giorni, per dieci anni. Neanche Kafka avrebbe immaginato un incubo come questo. Credo siano un record assoluto, certamente in Italia e probabilmente nel mondo". Insomma, Berlusconi al fianco di Marta Cartabia per una immediata e profonda riforma del sistema giudiziario.

