Sondaggio, Giorgia Meloni e FdI mettono pressione alla Lega di Salvini: l'ultimo balzo in avanti, ecco il distacco

30 marzo 2021

C'è una piccolissima percentuale che divide Fratelli d'Italia dalla Lega. Giorgia Meloni stando ai sondaggi si ferma al 17,6 per cento. A un passo sì dal Partito democratico, ma anche a un soffio da Matteo Salvini tutt'ora primo partito. In generale però - spiega Italia Oggi - le buone notizie investono l'intero centrodestra che unito raggiunge circa il 50 per cento dei voti. E questo indipendentemente dalla nuova legge elettorale. Sia che si tratti del proporzionale che del tanto temuto maggioritario. Non solo perché stando a quanto riportato dal quotidiano quella di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia è una crescita destinata a durare nel tempo, visto che trova una rispondenza nei principali partiti europei.

E lo è ancora di più l'ascesa della leader di FdI che prende la palla al balzo. In un momento in cui il governo di Mario Draghi perde sei punti percentuali in termini di fiducia, passando dal 62 al 56, la Meloni cresce e arriva al 37 per cento, mentre il 33 è attribuito a Letta che ha superato di un punto Salvini. Tutto, dunque, fa pensare che la scalata di FdI sia solo all'inizio. Tanto che Italia Oggi fa notare il passaggio di alcuni leghisti, fra i quali Vincenzo Sofo, a Fratelli d’Italia. Il tutto mentre il numero uno del Carroccio ha visto diminuire il suo vantaggio e deve guardarsi alle spalle non solo dal Pd (del quale è prevista una crescita in base all’alleanza Letta-Conte), ma anche da Fratelli d’Italia in quanto unica forza politica all'opposizione.

La Meloni infatti non ha alcuna intenzione di appoggiare un governo, quello dell'ex presidente della Banca centrale europea, che vanta ben poca discontinuità con il suo predecessore. "Al netto di cose che era imbarazzante non fare, come la sostituzione di Arcuri, il resto continua a essere drammaticamente in continuità. Io sono rimasta francamente scioccata dal fatto che una personalità del calibro di Mario Draghi, che sulle materie economiche ne capisce più di tutti quanti gli alti messi insieme, non abbia ritenuto di abolire l'idiozia inutile del cashback su cui abbiamo messo 5 miliardi", ha commentato la Meloni. E pare che la maggior parte la pensi proprio come lei.

