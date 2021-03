Marianna Madia, la vendetta contro la Serracchiani: "Ecco che poltrona vogliono darle", il suicidio perfetto del Pd

31 marzo 2021 a

a

a

Debora Serracchiani ha avuto la meglio e nella battaglia che ha tinto di rosa il Pd si è portata a casa la poltrona da capogruppo alla Camera. Un posto ambito anche da Marianna Madia, uscita sconfitta con 24 voti. Troppo pochi per superare i 66 ottenuti dall'avversaria. Nonostante questo la Madia sembra aver superato la batosta e le polemiche che hanno vista lei e la Serracchiani quasi tirarsi per i capelli. "Buon lavoro a Debora Serracchiani, nostra nuova capogruppo. C'è tanto da costruire insieme", ha commentato dopo l'esito. A farle eco Enrico Letta: "Sarò felice di lavorare insieme a Serracchiani e Malpezzi. Due donne determinate, di qualità e competenti".

Debora Serracchiani? Una raccomandata: la rivelazione-bomba di Marianna Madia, volano coltelli nel Pd

Al Senato infatti l'ha spuntata Simona Malpezzi, dando il via a una rivoluzione quasi doverosa all'interno del Partito democratico. Le dem sono da tempo sul piede di guerra contro una forza politica, la loro, tutta al maschile. Governo compreso. Così Letta appena annunciato segretario ha dovuto prendere le redini, nella speranza di riportare quell'ordine costato caro a Nicola Zingaretti. Se l'operazione sia riuscita, è ancora presto per dirlo. Certo è che qualcosa si starebbe muovendo. "La situazione del Pd è incrostata di un maschilismo per il rompere il quale c'è bisogno di gesti forti - ha ribadito il leader -. Quando mi hanno chiamato per invitarmi a fare il segretario, ho detto: scegliete piuttosto un segretario donna. C'è bisogno di una cura shock per un sistema anchilosato".

Video su questo argomento Parigi o cara? Letta si è già stufato dei compagni e in Francia lo aspettano

In visione di questo non sarebbe azzardata l'ipotesi di candidare la Madia per la corsa al Campidoglio. "Potrebbe giocarsi la sua carta" per sostituire Virginia Raggi, attuale sindaco di Roma,- è il ragionamento ai vertici del Nazareno ripreso da Dagospia. In ogni caso serve una figura femminile forte da schierare alle primarie. Insiste su questo anche la deputata Patrizia Prestipino insieme alla consigliera regionale Leonori e la Alfonsi presidente del I Municipio.

Video su questo argomento “Se ci fossero stati due uomini…”. Ecco la solita Boldrini sulla votazione tra due donne del Pd

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.