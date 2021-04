Giorgia Meloni e FdI contro Michele Emiliano: "Pugliesi stupidi e senza cervello? Dice 'non chiedete controlli', è gravissimo"

02 aprile 2021 a

“Ieri su SkyTg24 il presidente Michele Emiliano ha testualmente detto ‘evitate di chiedere controlli perché tanto nessuno è in grado di multarvi'’”. La denuncia arriva da Fratelli d’Italia, che in una nota ufficiale ha puntato il dito contro il governatore della Puglia: “Praticamente ha detto che lo Stato che anche lui rappresenta, peraltro pure come magistrato in aspettativa, ha fallito in uno dei suoi ruoli principali, la sicurezza”.

“Parliamoci chiaro - aveva dichiarato Emiliano a SkyTg24, rivolgendo un appello ai cittadini - non pretendete dallo Stato ciò che voi stessi poi non siete in grado di fare da soli, facendo funzionare un po’ il cervello”. Per Fdi si tratta di una sorta di invito all’anarchia, al si salvi chi può visto che lo Stato non è più in grado di farlo. “Di fronte ad affermazioni come queste, fatte dalla più alta istituzione regionale, ci aspettavamo che qualcuno si indignasse o preoccupasse”, ha aggiunto Fdi.

E invece così non è stato: “Dichiarazioni come queste avrebbero dovuto perlomeno finire all’attenzione proprio dello Stato centrale. Invece nulla, siamo passati dall’Emiliano delle ordinanze all’Emiliano del ‘fate funzionare il cervello’. Prendiamo così atto che siamo di fronte a un presidente della Regione che pensa che i pugliesi siano stupidi e non fanno funzionare il cervello. Al peggio non c’è mai fine, purtroppo. Con il silenzio/assenso delle altre istituzioni”.

