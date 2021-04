Mario Draghi, Dagospia: "Per ragioni di opportunità...", ecco la frase con cui farebbe fuori le persone

14 aprile 2021 a

Decisionista. Silenzioso ma col pugno di ferro. Parla poco e non si fa troppi scrupoli, se qualcuno non va (o non va più) bene. Si parla di Mario Draghi, il premier, quel presidente del Consiglio che, ora, si sussurra potrebbe anche pensare di far saltare Roberto Speranza, di spingerlo alle dimissioni. Troppo scomodo il ministro della Salute, troppo polarizzante. Ovviamente, di conferme sulle intenzioni di Draghi non ce ne sono, semplicemente sussurri, rumors, indiscrezioni di stampa.

E tra queste indiscrezioni - anche se Speranza non c'entra niente - è davvero curiosa quella rilanciata da Dagospia in uno dei suoi consueti flash. Una notizia in breve in cui il sito diretto da Roberto D'Agostino dà conto di quella che sarebbe la frase con cui l'ex presidente della Bce farebbe fuori le persone, farebbe insomma saltare le teste, metterebbe in panchina personaggi che fino a poco prima, semplicemente, in panchina non ci stavano.

Dunque, largo al flash di Dagospia. "Nei palazzi romani - si legge - hanno già memorizzato la frase lapidaria con cui il gesuita Mario Draghi annuncia il siluramento alle persone di cui si vuole liberare (Domenico Arcuri ne sa qualcosa): Per ragioni di opportunità, è meglio che lei...". Sarebbe insomma questo il "dispositivo linguistico" usato da Draghi per far fuori le persone. E insomma, chissà che magari un giorno, e magari anche abbastanza presto, non sia proprio Speranza a sentirsi dire che "per ragioni di opportunità è meglio che lei...". Staremo a vedere.

