Matteo Salvini, ordine ai sindaci della Lega: "Dal 26 aprile niente tassa di occupazione del suolo pubblico per bar e ristoranti"

16 aprile 2021 a

a

a

"La Lega al governo vuol dire questo". Matteo Salvini, su Twitter, esulta per l'esito della cabina di regia che ha dato il via libera al ritorno delle zone gialle dal 26 aprile: di fatto, su pressione della Lega e di Forza Italia, il premier Mario Draghi si è preso il "rischio ragionato" di anticipare l'apertura graduale di bar e ristoranti all'aperto, scuole e, progressivamente, delle altre attività nonostante il ministro della Salute Roberto Speranza e il Pd premessero per una chiusura a oltranza almeno fino a maggio. "Vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso", mette in chiaro il segretario del Carroccio, che comunque festeggia "un aprile di liberazione e progressivo ritorno alla vita per gli italiani, che hanno fatto tanti sacrifici".

Tre regioni ancora in lockdown, mistero-Campania. Cambi di colore, ecco la nuova mappa

E il primo messaggio a tempo di record che la Lega vuole lanciare al ministro Speranza, ma soprattutto agli italiani, è quello degli oltre mille sindaci leghisti che hanno già annunciato come nei loro Comuni non ci sarà la tassa di occupazione del suolo pubblico per bar e ristoranti. "Un bel segnale per ricominciare a lavorare", fanno notare dal Carroccio, sottolineando come quello della cabina di regia sia "un altro risultato importante raccolto dalla Lega, che soprattutto nelle ultime settimane ha rappresentato con forza le richieste del popolo dei 'dimenticati' (bar, ristoranti, palestre, cinema e teatri) e che si somma al Decreto Imprese con 40 miliardi per il mondo produttivo e le partite Iva".

La rivolta di leghisti e grillini, per Mario Draghi si mette male: il report di Alessandra Ghisleri



Il governo Draghi sta sempre più cancellando i difetti del precedente governo Conte Bis: "Via Arcuri - ragionano in via Bellerio -, nuovo capo della Protezione civile, basta codici Ateco, Maxi Decreto con record di investimenti, stop ai Dpcm e ora le riaperture: la discontinuità con il governo Conte 2 è sempre più evidente". Non a caso sono già arrivati i primi ringraziamenti delle categorie, come quello di MIO Italia (Movimento Imprese Ospitalità), il cui presidente Paolo Bianchini ha elogiato "la concretezza e la vicinanza" dello stesso Salvini.

"Lo dica al Pd". Retroscena dall'incontro a Palazzo Chigi: alta tensione tra la Lega e Mario Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.