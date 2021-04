Omnibus, Edoardo Rixi e Open Arms, la denuncia: "Contro Salvini uso politico dell'autorizzazione a procedere alla Camera e al Senato"

19 aprile 2021 a

Gli ex alleati di governo hanno agito in maniera scorretta nei confronti di Matteo Salvini per quel che riguarda il caso Open Arms: la pensa così Edoardo Rixi della Lega che, ospite a Omnibus su La7, ha commentato la decisione del tribunale di Palermo di rinviare a giudizio il segretario del Carroccio:"E' un problema di parte della politica che utilizza le autorizzazioni a procedere alla Camera e al Senato per colpire altri partiti politici al di là di quello che è successo".

Il leader della Lega, in particolare, andrà a processo per sequestro di persona per aver impedito lo sbarco di 147 immigrati dalla nave Open Arms nell'agosto del 2019. "Nelle prossime settimane saranno coinvolti giustamente l'ex presidente del Consiglio e i ministri che hanno condiviso alcune scelte salvo poi rinnegarle. Questo, a mio avviso, è assolutamente grave perché in politica bisogna prendersi la responsabilità delle proprie azioni, sempre e comunque", ha aggiunto Rixi. Il 15 settembre, infatti, quando inizierà il processo Salvini chiamerà a testimoniare tutti i componenti del governo giallo-verde che hanno sottoscritto la politica anti-sbarchi, quindi Giuseppe Conte e Danilo Toninelli.

"L'ex ministro Toninelli aveva la responsabilità sulla Guardia costiera, quindi tutta la parte della gestione del soccorso in mare spettava a lui e al M5s. Da questo punto di vista, non si può pensare che un ministro degli Interni solo perché fa il suo dovere e rispetta le leggi del nostro Paese deve essere sottoposto a giudizio", ha spiegato l'esponente della Lega. Secondo Rixi, inoltre, gli ex compagni di governo, con cui la Lega condivide l'esecutivo anche adesso, avrebbero deciso di "mandare a giudizio un ex alleato solo perché aveva deciso di staccare la spina al loro governo". "La giustizia non può essere utilizzata per ragioni politiche. C'è un utilizzo improprio da parte del Parlamento delle autorizzazioni a procedere", ha detto infine Rixi.

