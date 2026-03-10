Milan-Inter, "scorie nello spogliatoio nerazzurro": cosa sta succedendo

Il rischio di un contraccolpo mentale c’è stato e il tecnico ha voluto affrontarlo subito, guardando i giocatori negli occhi nel dopo partita prima di concedere alla squadra una giornata di riposo. In questo senso il calendario può dare una mano ai nerazzurri . Dopo l’eliminazione contro il Bodo, i nerazzurri si ritrovano infatti con una settimana piena per preparare la sfida con l’Atalanta. Un dettaglio non banale, soprattutto perché la squadra di Raffaele Palladino dovrà invece incastrare il confronto di San Siro tra l’andata e il ritorno della sfida europea contro il Bayern.

Dopo il derby perso contro il Milan, in casa Inter è tempo di rimettere insieme i pezzi. Cristian Chivu lo sa bene e, più che allenatore, in questo momento deve tornare a vestire i panni dello psicologo . Il clima nello spogliatoio non è paragonabile a quello dell’estate scorsa, quando la stagione si era chiusa senza trofei e con il pesante 5-0 incassato nella finale di Champions League contro il Psg, ma la sconfitta con il Milan ha comunque lasciato qualche scoria .

Più tempo per recuperare energie fisiche e soprattutto mentali potrebbe insomma rivelarsi un vantaggio prezioso per la squadra di Chivu, chiamata a ritrovare equilibrio dopo una battuta d’arresto pesante. A complicare i piani restano però gli infortuni. Tra le notizie meno confortanti c’è quella che riguarda Hakan Calhanoglu. Dopo il derby Chivu si era limitato a spiegare che il turco non era entrato perché "non stava bene", ma gli esami svolti all’Humanitas dal dottor Volpi hanno chiarito la situazione: un lieve risentimento all’adduttore della coscia destra lo terrà fuori dalla sfida con l’Atalanta. Un altro stop muscolare per un giocatore che negli ultimi due anni ha dovuto convivere con diversi problemi fisici.

Per la prossima partita dovrebbero invece tornare a disposizione Alessandro Bastoni e Marcus Thuram. Il difensore ha riportato una forte contusione nello scontro con Adrien Rabiot ma il problema non sembra preoccupante, mentre l’attaccante francese ha smaltito la tonsillite con febbre che lo aveva costretto a saltare proprio il derby. La loro assenza aveva obbligato Chivu a schierare una coppia offensiva inedita formata da Bonny ed Esposito, due giovani che durante la stagione hanno fatto meglio di alcune alternative come Arnautovic, Taremi o Correa, ma che si sono ritrovati improvvisamente a gestire una partita di altissima pressione.

Il ko con il Milan ha portato a 11 il conto delle sconfitte stagionali dell’Inter, tre in più rispetto alla scorsa annata. Un dato che inevitabilmente farà riflettere la dirigenza quando sarà il momento di programmare il futuro. Prima però c’è da chiudere la stagione nel miglior modo possibile, e per farlo servirà ritrovare solidità, fiducia e quella continuità che finora è mancata nei momenti chiave.