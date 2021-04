PiazzaPulita, il sondaggio Index: settimana da incubo per la Lega, ecco le cifre del calo

23 aprile 2021 a

È sempre tempo di sondaggi. E lo è sempre anche a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7. Nella puntata di giovedì 22 aprile, infatti, viene proposta l'ultima rilevazione Index Research sulle intenzioni di voto. Insomma, se le elezioni nazionali si tenessero oggi, chi la spunterebbe? E le cifre proposte dalla rilevazione offrono diversi spunti.

Si parte dalla Lega, che si conferma sì primo partito e che però nell'arco di una sola settimana registra un pesante passivo: in calo infatti di 0,9 punti percentuali. Il partito di Matteo Salvini, dunque, viene dato al 21,6 per cento. E il vantaggio sul Pd, in crescita dello 0,2%, si assottilierebbe: i democratici guidati da Enrico Letta, infatti, sono al 20% tondo tondo.

Dunque, terza forza ecco i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, sempre più in alto: Il partito cresce di un ulteriore 0,5% e si porta a 17,8 punti percentuali. Impressionante pensare che alle politiche del 2018 FdI aveva preso il 4,4 per cento. Dunque il M5s, in calo dello 0,2% e sempre più lontano dalla Meloni e i suoi: i grillini languono al 16,6 per cento.

E ancora, Forza Italia resta invariata al 6,5 per cento. Quindi Azione, il partito di Carlo Calenda, che sale dello 0,1% e si porta al 3,5 per cento. Quindi Sinistra Italiana al 2,6% e Italia Viva sempre più fanalino di coda: il partito di Matteo Renzi perde un ulteriore 0,1% e si porta al 2,2 per cento. Un progetto clamorosamente fallimentare, quello di Italia Viva.

