Giorgia Meloni contro Mario Draghi: "Scandaloso, smascherato il bluff sulla pace fiscale"

Picchia durissimo, Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia mette nel mirino il premier, Mario Draghi, e l'operato del governo. Lo fa su Twitter, dove rilanciando un titolo di Italia Oggi relativo alla riscossione delle cartelle bloccate, punta il dito contro quello che definisce "il bluff" del governo.

Scrive infatti la Meloni: "Smascherato il bluff del governo Draghi sulla pace fiscale: dal primo maggio ripartono 35 milioni di cartelle esattoriali. Altro che ripartenza: per famiglie e imprese, già messe in ginocchio da pandemia e chiusure insensate, è in arrivo un vero e proprio salasso", rimarca. Sulla foto rilanciata, ecco la scritta "scandaloso", tutta rivolta al premier.

Dunque, a stretto giro di posta in un secondo cinguettio, la Meloni aggiunge: "Fratelli d'Italia aveva chiesto, con emendamenti all’ultimo decreto sostegni, di azzerare debiti e tasse per le attività che non hanno potuto lavorare per le restrizioni. Ma con la sinistra alla guida della maggioranza e del governo prevale sempre il livore ideologico e quasi mai il buonsenso", conclude.

In precedenza, nella giornata di oggi, sabato 24 aprile, la Meloni aveva attaccato Draghi e il governo per i ritardi sul Recovery Plan, sottolineando come con i tempi strettissimi il dibattito in Parlamento, di fatto, verrà saltato. La leader di FdI aveva parlato di "democrazia sospesa", affermando che "ci deve essere un limite all'indecenza". Insomma, un attacco a tutto tondo quello piovuto contro Palazzo Chigi.

