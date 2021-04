Silvio Berlusconi ancora ricoverato, indiscrezioni: dubbi in Forza Italia, "quali sono le sue vere condizioni?"

25 aprile 2021 a

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. Sono trascorsi 19 giorni da quando il Cav è arrivato nell’ospedale lombardo per controlli post Covid, come precisato dal suo staff, motivo per cui i suoi avvocati hanno ottenuto un rinvio per legittimo impedimento dell’ultima udienza per lo “stralcio senese” del processo Ruby ter. Molti azzurri, però, si sentono “senza guida” e chiedono fino a quando il loro leader resterà ricoverato. Chi lo ha chiamato di recente, dice di averlo trovato bene, anche se provato psicologicamente dal lungo soggiorno. Secondo la AdnKronos, però, qualcuno tra gli azzurri "inizia a chiedersi quali siano le sue effettive condizioni di salute".

Il punto è che il ritorno a casa di Berlusconi, ora, è diventato un giallo: nessuno allo stato delle cose sa dire quando sarà dimesso per tornare ad Arcore. Secondo alcune fonti potrebbe addirittura rimanere in ospedale fino al 13 maggio, quando è attesa la sentenza dello 'stralcio' a Siena. I giornalisti si affidano, ormai, ai 'bollettini medici' dei legali. L'ultimo, parlava di 'stress psico-fisico'.

Per quel che riguarda lo slittamento del processo, la difesa di Nerlusconi ha spiegato ancora una volta che è dovuto al fatto che l'ex premier vuole fare dichiarazioni spontanee prima del verdetto. E sempre dal punto di vista processuale, il 28 aprile si terrà un'altra udienza sempre sul caso Ruby, ma in questo caso a Milano. Da quando è stato ricoverato, Berlusconi è riamsto in silenzio: nessuna intervista, né collegamento, né dichiarazione o telefonata. Solo quel "riposo assoluto" ordinato da Alberto Zangrillo.

