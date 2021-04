Mezz'ora in più, Enrico Letta si inchina a Giuseppe Conte: "Dobbiamo essergli grati"

25 aprile 2021 a

a

a

"Giuseppe Conte ha fatto la scelta di guidare e trasformare i 5 Stelle, credo che sia una scelta per cui dobbiamo essergli grati", Enrico Letta non risparmia complimenti per l'ex premier nello studio di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3. Il segretario del Partito democratico ha spiegato di essere spesso in contatto con Conte: "Non dico quotidianamente, ma lo sento molto frequentemente".

"Non sarà più l’uomo che federerà il centrosinistra?", ha chiesto la conduttrice al leader dei dem, riferendosi all'ex premier. Letta, però, ha replicato: "Ma in realtà non è mai successo, Conte ha guidato un governo e l’ha fatto bene, con lui abbiamo collaborato e abbiamo collaborato bene". Per quanto riguarda il rapporto con i grillini, invece, il segretario del Pd ha dichiarato: "Abbiamo 2 anni di tempo per fare un percorso di avvicinamento con i 5 stelle".

Letta, però, è stato chiaro: saranno i dem ad accogliere le altre forze e non il contrario: "Succederà questo: il Pd costruisce un centrosinistra nuovo, allargato, con quelli che sono attorno a noi. Da luglio a dicembre lancerò un semestre, che chiamerò le Agorà democratiche, dove ci saranno dibattiti interni ed esterni sul futuro della democrazia e della forma partito". Parlando di sé, poi, il segretario dem ha rivelato: "Io ero una persona cauta fino a 6-7 anni fa, ora mi sento meno cauto".

