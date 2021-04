Roberto Speranza, Giovanni Toti appoggia l'odg della Meloni: "Coprifuoco ingiusto, stasera andrò a cena fuori"

26 aprile 2021 a

Giovanni Toti ha assicurato che Cambiamo voterà l’ordine del giorno che Fratelli d’Italia presenterà in Aula per abolire il coprifuoco. “Vediamo chi lo sosterrà e chi invece si schiererà ancora una volta in favore di una misura inutile e liberticida”, ha comunicato il partito di Giorgia Meloni. Dal suo canto il governatore della Liguria - che oggi è tornata in zona gialla - si è schierato a favore di tale odg, ma al tempo stesso non ha voluto criticare Roberto Speranza: “Vogliono farmi dire per forza che è colpa sua - ha dichiarato a Tagadà su La7 - ma fa il ministro della Salute e quindi cerca giustamente di ridurre al minimo il rischio sanitario”.

Ciò non toglie che anche Toti ritene ingiusto il coprifuoco alle 22: “Stasera andrò a cena fuori e mi ritirerò per le 22 considerandola un’ingiustizia, come ho avuto modo di dire al presidente Mario Draghi e a tutti i ministri con cui ho parlato. Non credo che tra le 22 e le 23 ci sia particolare differenza per il Covid, ma ormai il dibattito su questo argomento è stato più che sufficiente. Mi piacerebbe che il governo tornasse su questo punto nel più breve tempo possibile, confortato dai dati che anche oggi mi sembrano in discesa”.

Quindi Toti ha ribadito che il suo partito non avrà “nessuna difficoltà” a sostenere l’ordine del giorno di Fdi, dato che lo reputa “assolutamente giusto e legittimo”. E lo dice da governatore che “non è tacciabile né di imprudenza né di negazionismo, ho chiuso province e ristoranti dove i livelli del Covid erano preoccupanti, anche a Sanremo durante il Festival. Me ne dispiaccio ma andava fatto”. Mentre adesso la situazione, almeno per quanto riguarda la Liguria, è ben diversa: “Dove si può noi dovremmo poter almeno allungare il coprifuoco alle 23, ma anche alle 24 non farebbe un soldo di danno”.

