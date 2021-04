Mario Draghi al Quirinale, sospetto del big a palazzo: "Matteo Salvini, sei sicuro che poi ti darebbe il mandato?"

30 aprile 2021 a

Chi succederà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Sarà davvero Mario Draghi? E a chi conviene nel caso? I partiti sono in fibrillazione. Tra dieci mesi infatti saranno chiamati a eleggere il nuovo capo dello Stato e sembrano ancora in alto mare. Il Pd, per esempio, a questo giro conterà molto meno, osserva Augusto Minzolini nel suo retroscena su Il Giornale, "i suoi candidati, da Romano Prodi a Dario Franceschini, allo stesso Giuseppe Conte, che tra le tante coltiva anche questa ambizione, secondo la calcolatrice del Palazzo non hanno abbastanza voti". Lo stesso Francescini avrebbe confessato a un vecchio amico calabrese, che "In tutta questa confusione, non sappiamo che pesci prendere".

C'è chi pensa poi a un Mattarella bis, ma l'opzione è ritenuta "difficile" dai più. Pure su Draghi non tutti sono convinti. "Non credo che si arriverà a Draghi", confida un big che vuole restare anonimo a Minzolini, "perché in Parlamento nessuno vuole le urne. E anche l'ipotesi di una proroga di Mattarella la vedo difficile. La verità è che se il centrodestra si ritrovasse unito, dopo trent' anni, per la prima volta, potrebbe dire la sua. L'ultimo presidente eletto dall'area moderata, dalla Democrazia cristiana, fu Scalfaro. Da allora con Ciampi, Napolitano, Mattarella il centrodestra è sempre stato aggiuntivo o non ha contribuito all'elezione".

Ma appunto, questa volta "il Pd partirà da una base di appena 140 voti, per cui se Matteo Salvini riuscirà a tenere i 450 voti di base che avrà a disposizione, il centrodestra potrebbe davvero dare le carte. Sbaglierebbe, però, a mandare Draghi nella speranza di assicurarsi le urne", aggiunge. In quel caso infatti, "neppure molti dei suoi lo seguirebbero. Né gli basterebbe un accordo per andare alle elezioni con Letta, perché molti parlamentari Pd non lo accetterebbero ugualmente. E seppure gli riuscisse, chi gli assicura che Draghi gli darebbe l'incarico?". Ricordate Mattarella?

