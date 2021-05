Marco Travaglio smascherato da Francesco Storace: "I voli di Stato di Elisabetta Casellati? Una bufala"

03 maggio 2021 a

"La storia di una bufala giornalistica contro una donna che viene dalle fila del centrodestra, presiede il Senato, potrebbe aspirare al Colle: fuoco su Elisabetta Casellati", scrive Francesco Storace. La polemica è sui voli di Stato. La Casellati abita a Padova. "Ma la prima domanda da porsi è: la presidente del Senato ha violato la legge? Niente affatto, è esplicita addirittura dal 2011. Dice il decreto 98 di quell'anno, all'articolo 3: 'I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale'. Ovvero, sono senza autorizzazione, perché è la legge a renderli disponibili",scrive Storace sul Tempo.

Per Elisabetta Casellati hanno preso come riferimento, il 2020. La presidente del Senato vive a Padova e viene nella Capitale per assolvere i suoi obblighi istituzionali. "Non informano su quanti passeggeri hanno rinunciato a viaggiare per via del virus. Dimenticano di enumerare i convegni annullati per non far spostare le persone da una città all'altra", scrive l'ex senatore.

Ha scritto Guido Crosetto su twitter: "Non so se ve ne siete accorti ma c'è stato il colpo di pistola che ha ufficialmente fatto partire la corsa per il Quirinale. Lo ha sparato, a freddo, Repubblica, contro la Casellati. I voli di Stato. D'altro canto è la seconda carica dello Stato ed è donna, doveva aspettarselo". Storace traduce "Se è questa la verità, è una pagina vergognosa di giornalismo. Si monta un caso su viaggi assolutamente leciti e per fare il proprio dovere ogni settimana. Sarà ancora più interessante capire chi ha commissionato il colpaccio. Ma non sarà difficile scoprirlo", scrive. E il riferimento al direttore del Fatto quotidiano, Marco Travaglio è implicito. Fatto e Repubblica hanno montato il caso-Casellati. Il motivo? Spunta la "pista" del Colle

