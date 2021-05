Matteo Salvini a Enrico Letta: "Si lamenta con Draghi del mio metodo? Ecco qual è davvero", umiliata la sinistra

04 maggio 2021 a

a

a

Enrico Letta ha incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi e ha espresso tutta la sua insoddisfazione per il “metodo Salvini”. Stando a quanto svelato da fonti del Nazareno, il segretario del Pd avrebbe chiesto al presidente del Consiglio “correttivi e rispetto dell’impegno comune a sostegno dell’esecutivo”. “Basta stare con un piede dentro e uno fuori”, è il senso del discorso dei dem, sempre più innervositi dal modo di fare del segretario della Lega.

"Insoddisfatto per il metodo Salvini". Enrico Letta va a piangere da Draghi: che roba è il Pd, una granata politica

La risposta è arrivata immediata da parte del diretto interessato, che ha spiegato cos’è davvero il “metodo Salvini” citato dal Pd: “È la concretezza. Stanotte ad esempio sono state approvate in Commissione al Senato le proposte della Lega sui soldi per i genitori separati in difficoltà, sul riconoscimento ufficiale (dopo dieci anni di attesa) della lingua italiana dei segni, sull’abolizione del canone Rai per bar, ristoranti e alberghi, sui fondi per le Associazioni Sportive. E a metà maggio, se i dati sanitari continueranno ad essere positivi come accade ormai da settimane, ci saranno riaperture, ritorno al lavoro, ripartenza e abolizione del coprifuoco”.

“Questo è il ‘metodo Salvini’ - ha chiosato il leader della Lega - siamo leali e propositivi, non ci occupiamo di Ius Soli e ci fidiamo degli italiani”. Insomma, la tensione rimane piuttosto alta all’interno o della maggioranza, dove il Pd continua a battersi su temi completamente opposti a quelli più attuali e urgenti proposti da Salvini.

"Missione quasi conclusa": indiscreto. Draghi non arriverà a fine legislatura. Scenario imprevedibile: chi spinge per il voto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.