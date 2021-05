Coprifuoco, Pierpaolo Sileri: "Possibile venga spostato alle 24", verso il compromesso tra Salvini e Speranza

10 maggio 2021 a

Siamo entrati nella settimana cruciale per le riaperture e soprattutto per il coprifuoco, al centro di un acceso scontro politico: la Lega di Matteo Salvini e Italia Viva di Matteo Renzi spingono per l’abolizione totale, mentre le forze di centrosinistra al fianco del ministro Roberto Speranza sono più propense ad accettare al massimo una proroga sull’orario. La data cruciale dovrebbe essere quella del 14 maggio, quando sarà prevista la prossima cabina di regia sul monitoraggio dei dati: se quest’ultimi dovessero confermarsi buoni, senza risentire delle riaperture effettuate lo scorso 26 aprile, allora un ulteriore allentamento delle misure sarebbe d’obbligo.

Secondo Pierpaolo Sileri è possibile che il coprifuoco venga spostato alle 24, ma non abolito del tutto: “Fra le 23 e le 24, io direi mezzanotte, entro un paio di settimane e continuando a controllare i numeri. Aspetterei questa settimana per vedere venerdì la solita valutazione settimanale, ma poi tempo due settimane credo che possa essere spostato a mezzanotte”. In merito all’abolizione, il sottosegretario alla Salute si è mostrato più cauto: “Ci sono sempre i rischi di ulteriori eventi di aggregazione”.

E quindi sarebbe meglio proseguire per gradi: “Cerchiamo di non correre troppo, già spostarlo a mezzanotte credo che sia buono, vediamo poi a giugno quello che accadrà, quando avremo raggiunto 30 milioni di persone vaccinate con la prima dose. Dopo tre settimane dal raggiungimento di queste 30 milioni, allora è chiaro che si potrà fare qualche ulteriore passo in avanti”, ha chiosato Sileri.

