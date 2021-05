Sondaggio Swg per Enrico Mentana, Giorgia Meloni sfonda il muro del 19%: FdI, dato storico. E il Movimento 5 Stelle crolla

10 maggio 2021 a

a

a

Il nuovo record storico di Fratelli d'Italia. Al TgLa7 di Enrico Mentana il sondaggio di Swg vede il partito fondato e guidato da Giorgia Meloni sfondare il muro clamoroso del 19%, attestandosi per l'esattezza al 19,1% in virtù dello 0,4 guadagnato nell'ultima settimana. "Con questo risultato, alle elezioni politiche del marzo 2018 FdI sarebbe stato il primo partito della coalizione del centrodestra", sottolinea il direttore del TgLa7.

Oggi però la situazione è diversa, con la Lega che risponde presente alla sfida della Meloni: per Matteo Salvini +0,4 e 21,3% complessivo. Subito dietro al Carroccio, il Partito democratico, sorprendentemente il più cresciuto negli ultimi 7 giorni, con un aumento dello 0,5. I dem sono ora al 19,5%, ma nell'ottica delle coalizioni al Nazareno non possono festeggiare. I probabili alleati del Movimento 5 Stelle infatti crollano dello 0,8 e sono oggi al 17%, forse trascinati a fondo dal disastro mediatico ormai conclamato di Beppe Grillo e dai guai giudiziari del figlio del fondatore, Ciro Grillo, accusato di violenza sessuale di gruppo.

Non sono buone notizie per il centrosinistra, visto che anche la terza gamba del centrodestra, Forza Italia, sale sia pur di poco: +0,1 e 6,7%. Tra i cespuglietti progressisti, guadagna Azione di Carlo Celenda, oggi al 3,7% (0,2 punti di crescita nell'ultima settimana), così come Sinistra italiana al 3% (+0,1). Bastano per battere il centrodestra e proporsi come coalizione di governo? Ammesso (e non concesso) che queste forze possano presentarsi insieme alle urne dando agli elettori una parvenza di compattezza, la risposta è semplice: al momento, no.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.