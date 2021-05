Reddito di cittadinanza, il blitz di Orlando sul Dl Sostegni per commissariare Anpal e i navigator

Sandro Iacometti 11 maggio 2021 a

La notizia circola da un po', ma il momento potrebbe essere arrivato. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, sta pensando di utilizzare il Sostegni bis per ridisegnare completamente l'Agenzia nazionale per le politiche attive ed assumerne il controllo. Che l'esponente piddino fosse intenzionato a spostare le competenze dell'organismo legato a doppio filo al reddito di cittadinanza (a lui fanno capo i navigator) nelle stanze del dicastero non è un mistero. Lo ha più volte detto pubblicamente.

La novità, di cui si vocifera da tempo senza però alcuna conferma, è che il passaggio sarà traumatico. Ovvero attraverso la defenestrazione del prof del Mississippi chiamato da Luigi Di Maio, Mimmo Parisi, e il commissariamento dell'agenzia. Ci sarebbe addirittura già un nome per chi sarà incaricato di fare piazza pulita: compito che spetterebbe al segretario generale del ministero Raffaele Michele Tangorra. Che l'operazione vada in porto, ovviamente, è tutto da vedere. Il blitz che sta prendendo forma nel secondo Decreto sostegni al vaglio del governo avrebbe l'effetto di una bomba atomica nella maggioranza. Per i grillini, già abbastanza confusi al loro interno e già abbastanza infuriati per lo stop al superbonus per le imprese, potrebbe essere la classica goccia che fa traboccare il vaso.

