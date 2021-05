Antonio Tajani spinge Albertini e Bertolaso: "Due candidati vincenti"

13 maggio 2021 a

“Gabriele Albertini e Guido Bertolaso sono due candidati vincenti”. Stavolta a dirlo non è Matteo Salvini, bensì Antonio Tajani. Dichiarazioni pesanti, perché testimoniano che sta tornando il sereno all’interno del centrodestra per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative. In autunno sarà importante arrivare con candidati forti e soprattutto uniti, perché il banco di prova sarà tutt’altro che secondario, a maggior ragione dopo il flop dell’alleanza nelle grandi città tra Pd e M5s. “Sia Albertini che Bertolaso - ha aggiunto Tajani - sono nelle condizioni di poter governare molto bene nelle due più importanti città italiane”. Bisognerà però convincerli ad accettare la candidatura.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

