Matteo Salvini minacciato: "Devi saltare in aria con figli e quella tr***", l'orrore di un "democratico pacifista"

Continuano ad arrivare minacce e insulti contro Matteo Salvini. Già nei giorni scorsi il leader della Lega era stato preso di mira per le opinioni espresse in merito al conflitto tra israeliani e palestinesi. Lui, infatti, ha espresso solidarietà al popolo di Israele, "ancora una volta bersaglio di missili e violenza". Oggi ha pubblicato sui suoi social lo screen di un commento da parte di un utente di Instagram che gli ha scritto: "A Salvini gli devono piazzare una bomba che gli fa saltare in aria la casa, con i figli e quella tr**a che ha al fianco. Così magari si cuce la bocca su certe tematiche, sto fascista di mer**". Con tanto di tag finale.

Commentando questo screen agghiacciante, il segretario del Carroccio ha scritto: "Io sono perché ognuno possa esprimere liberamente il suo pensiero, qualunque sia: non mi piacciono censure e bavagli. Ma in questi giorni mi sembra che i “democratici, tolleranti e pacifisti” stiano superando ogni limite. Sbaglio?".

Nei giorni scorsi il segretario del Carroccio ha deciso di pubblicare addirittura un collage di insulti ricevuti dagli hater sui social. Salvini, comunque, non è nuovo a queste forme di protesta così violenta nei suoi confronti. Soprattutto sui social, dove non c'è solo chi lo sostiene e lo incita, ma anche chi lo insulta e gli rivolge parolacce.

