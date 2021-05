Marta Cartabia, la dichiarazione dei redditi: non solo stipendi e case, ecco le cifre del suo patrimonio

15 maggio 2021 a

Dopo la dichiarazione dei redditi di Mario Draghi è la volta dei suoi ministri. Questi ultimi però, a differenza del premier che ricopre il suo incarico gratis, accettano lauti compensi. Primo in classifica tra i più ricchi - ricorda La Stampa - il ministro della Transizione ecologica. Roberto Cingolani nel 2019, anno in cui è passato dalla guida dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova al gruppo Leonardo, ha percepito 339.946 euro di reddito lordo complessivo. Poco più sotto Marta Cartabia, numero uno del ministero della Giustizia. La Guardasigilli, sempre nel 2019, anno in cui è diventata presidente della Corte costituzionale, ha percepito 323.826 euro lordi.

Va meglio al ministro dell'Economia Daniele Franco che dopo 40 anni di servizio nella Pubblica amministrazione è andato in pensione incassando 454.064 euro di indennità di fine rapporto. Cifra a cui bisogna aggiungere 98.521 euro di compensi ricevuti dal Mef e altri 180.183 erogati da via Nazionale per un totale di 278.704 euro. Ma il ministro dell'Economia possiede anche un bel gruzzoletto di proprietà. Nel dettaglio Franco possiede un appartamento ed un garage a Roma, il 7,34 per cento dell'appartamento condominiale, il 50 per cento di un fabbricato a Belluno e l'11 di altri due fabbricati sempre nel bellunese. E ancora, perché è intestata a lui una Tiguan del 2020. Per non dimenticare poi il lungo elenco di azioni: 859 in Prysmian e 82 della Ferrari, 92 di EssilorLuxottica, 820 di Stellantis e 1.081 di CNH Industrial, e ancora 600 azioni Danieli, 212 Prima Industrie, 500 Autogrill, 100+38 titoli di Deutsche Telekom, 300 Safilo, 52 Snia ordinarie, 48 azioni dell'inglese Livanova Plc (exSorin) e quote in due fondi Ishare. Franco è anche titolare di 10.000 azioni di "Viaggi del ventaglio", società che però risulta fallita da tempo.

Diverso discorso per la Cartabia, che a parte 4 immobili, due posseduti al 100 per cento uno al 50 ed un altro al 25, non dichiara altro patrimonio. Cingolani denuncia invece il 100 per cento di proprietà di un appartamento a Genova, il possesso di una "Lexus Es" e di una moto Honda GL 1800 del 2018.

