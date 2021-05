Matteo Salvini, il sondaggio a poche ore dalla cabina di regia: le cifre che condannano Roberto Speranza

17 maggio 2021 a

Doppio, durissimo colpo di Matteo Salvini alla componente di centrosinistra della maggioranza. Il primo arriva dalla pagina Instagram del leader della Lega, che lancia un sondaggio sulle riaperture alla vigilia della decisiva cabina di regia che oggi dovrebbe decretare lo spostamento del coprifuoco alle 24 e decidere la road map delle attività che nei prossimi giorni potranno gradualmente tornare a un regime di semi-normalità.

"In vista della cabina di regia di oggi - spiegano fonti vicine all'ex ministro degli Interni - la Lega chiede di riaprire in sicurezza anche tutte le attività al chiuso: bar, ristoranti, centri commerciali, piscine e palestre". E prima ancora del sondaggio lanciato per conoscere l'opinione dei followers (risultato scontato, basta avere contatto con l'umore del Paese), domenica Salvini aveva rivendicato l'attività del suo partito: "Grazie all'insistenza della Lega il 26 aprile scorso riaprirono tante attività, e qualcuno annunciava disastri. Risultato: da allora 9.551 ricoverati in meno, 1.083 terapie intensive in meno, 326.864 guariti in più. Dalla riunione di domani (oggi, ndr) quindi ci aspettiamo riaperture e ripartenza, lavoro e libertà, all'aperto e al chiuso, di giorno e di sera! Fidiamoci degli Italiani #nocoprifuoco".



Altro tema molto sentito, forse meno "popolare" ma politicamente rilevantissimo per la maggioranza, è quello del Ddl Zan. "Sì a una legge che introduca subito pene più severe per chi discrimina, insulta o aggredisce in base a sesso, etnia o religione, come quella già presentata da Lega e centrodestra - mette in chiaro sempre sui social Salvini -. No a una legge che introduce bavaglio e carcere per le idee (punire chi non condivide le adozioni gay o l'utero in affitto è una follia) e vuole portare nelle scuole di bimbi di 5 o 6 anni la teoria gender. Liberi di amare e di pensare".

