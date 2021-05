Giorgia Meloni, altro colpo: chi passa in FdI, ribaltone nel centrodestra. Voci su nuovi arrivi

17 maggio 2021 a

a

a

Fratelli d'Italia cresce, non solo nei sondaggi. L'ultimo arrivo è quello di Paolo Franco, ex consigliere regionale in Lombardia di Cambiamo! già passato al gruppo Misto. Un addio, quello di Franco al gruppo di Giovanni Toti in favore del partito di Giorgia Meloni, annunciato da Daniela Santanchè. "Non finisce qui – ha detto la coordinatrice regionale alla presentazione di Franco alla stampa – La famiglia di Fratelli d’Italia si allarga, cresce e c’è". Poi le motivazioni che hanno spinto al cambio di passo del consigliere: "Quello di Giorgia Meloni è un progetto che non crea solo consenso, ma che va intercettato sui territori", ha spiegato Franco, aggiungendo di aver aderito a Fratelli d’Italia per "dare valore aggiunto, portare un collegamento e le istanze del territorio. Le idee senza le gambe delle persone non vanno da nessuna parte". In particolare a non essere andata giù all'ex di Toti è stata la "gestazione del governo Draghi".

"FdI davanti al Pd nei sondaggi? Mi spiace per Giorgia Meloni": la cupa profezia di Guido Crosetto

Eppure Franco potrebbe essere in buona compagnia. Stando alle anticipazioni dell'Adnkronos lo scouting di Fratelli d'Italia non sarebbe finito qui. Raccontano che anche i deputati bergamaschi di Cambiamo, Alessandro Sorte e Stefano Benigni, insieme a un gruppo di amministratori locali, sarebbero insofferenti nei confronti della linea del partito. E per questo sarebbero tentati di dire addio a Toti.

"Superato dalla Meloni, al Pd non resta che pescare sardine": Pietro Senaldi, il commento sulla deriva del Pd

Nessuno dei diretti interessati ha proferito parola in merito, ma a chi ha avuto modo di sentirli nelle ultime ore avrebbero confermato le indiscrezioni, spiegando che c’è un dialogo in corso tra Fdi e i rappresentanti di Cambiamo in Lombardia. D'altronde l'ascesa della Meloni è sotto gli occhi di tutti. Settimana scorsa a incoronarla ci ha pensato Fabrizio Masia che per la prima volta ha decretato il sorpasso di Fratelli d'Italia sul Partito democratico in un 18,5 per cento contro un 16,9. Una cifra mai toccata prima e raggiunta in una sola settimana.

"Miserabile che specula sul mancato aborto". Vergogna-Lucarelli contro Giorgia Meloni, la durissima replica dell'avvocato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.