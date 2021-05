Giorgia Meloni, indiscrezioni da FdI: il "tribuno della radio" candidato sindaco a Roma

20 maggio 2021 a

Ancora stallo nel centrodestra sui nomi dei candidati sindaci a Roma e Milano. Dopo i rifiuti di Guido Bertolaso e Gabriele Albertini la coalizione non ha ancora preso una decisione. Pare che Giorgia Meloni, leader di un partito sempre più in crescita, Fratelli d'Italia, abbia le intenzioni chiare per quel che riguarda la Capitale. Stando a quanto riporta Repubblica, infatti, c'è un nome che circola negli ambienti meloniani: quello di Enrico Michetti, avvocato, direttore ed editore della Gazzetta amministrativa e opinionista dell’emittente romana Radio Radio, dalla quale lancia spesso critiche all'esecutivo.

Lo scorso autunno, per esempio, Michetti accusò il governo Conte di fare "una politica del terrore per farci indebitare fino al collo". Dopo essere venuto a conoscenza di queste voci, l'avvocato si è detto "lusingato" e si è proposto come "sindaco-allenatore", in grado di "valorizzare le risorse umane che arrivano dalla politica". Ma secondo il quotidiano di Maurizio Molinari, non è da escludere che si tratti di una candidatura-civetta e che alla fine la trattativa si chiuderà su un altro nome.

Il piano B per Lega, Fdi e Forza Italia sarebbe invece la nomination di politici: in questo caso sarebbero in lizza Maurizio Lupi a Milano, Maurizio Gasparri di Fi e Fabio Rampelli di Fdi a Roma. Tuttavia, al momento il vero rischio per il centrodestra è rappresentato da un'eventuale spaccatura all'interno della coalizione, che annullerebbe il vantaggio derivante – soprattutto a Roma – dalle divisioni nel campo opposto.

