PiazzaPulita, sondaggio Index Research: per FdI e Giorgia Meloni sette giorni col turbo, ecco le ultime cifre

21 maggio 2021 a

a

a

Altro giro, altro sondaggio, altro guizzo per Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia. La rilevazione in questione è quella proposta da Corrado Formigli a PiazzaPulita, nella puntata on onda su La7 giovedì 20 maggio. E i numeri parlano chiarissimo: negli ultimi sette giorni, FdI guadagna un ulteriore 0,5%, schizzando al 18,5 per cento.

Il partito della Meloni stando al sondaggio Index Research è al terzo posto, ma la forbice è strettissima. Primo partito sempre la Lega, che perde però lo 0,3% e si assesta al 20% tondo tondo. Quindi il Pd, che tracolla dello 0,5% in una settimana e scende al 19,5 per cento. Quarta piazza per il M5s, dato in ascesa di 0,2 punti percentuali al 16,2 per cento.

"La sua mania che è un vero incubo". Giorgia Meloni, le confessioni del fidanzato: ciò che nessuno poteva immaginarsi

E ancora, Forza Italia quasi invariata: lascia sul tappeto lo 0,1% e si assesta al 6,7 per cento. Il sondaggio non registra alcuna variazione per Azione e Sinistra Italiana, rispettivamente al 3,5% e al 2,8 per cento. Sempre più giù invece Matteo Renzi con la sua Italia Viva, all'1,9% e in calo di 0,1 punti percentuali.

Per quel che riguarda il livello di fiducia, PiazzaPulita sonda quello in Mario Draghi e nel governo Draghi nel suo complesso. Per quel che riguarda il premier, fiducia in ascesa di 2 punti tondi tondi, a un roboante 60% (all'insediamento era al 63,9%). Dunque, la fiducia nel governo nel suo complesso sale di 1,7 punti percentuali al 46 per cento. Insomma, la luna di miele con gli italiani non sembra essere ancora finita.

"Vedo la Carfagna in un partito di Draghi". Padellaro e la suggestione della destra liberale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.