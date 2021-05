Luigi Brugnaro e Toti, nasce "Coraggio Italia". Slavina in Parlamento: "Chi arriva dalla Lega, chi scappa verso la Meloni"

27 maggio 2021 a

La firma sotto l'atto costitutivo del partito è stata apposta ieri, all'Hotel Eden di Roma; il simbolo verrà ufficializzato oggi: sarà un cerchio con il tricolore in alto e, su uno sfondo fucsia, il nome del nuovo soggetto politico lanciato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: «Coraggio Italia». Ad oggi può già contare su 25 deputati (alla Camera quindi verrà formato un gruppo autonomo) e 7 senatori (a Palazzo Madama ce ne vogliono ancora tre per costituire un gruppo). perlopiù provenienti da Forza Italia e dagli ex forzisti di «Cambiamo!» che fanno capo al governatore ligure Giovanni Toti.







«Questo progetto politico sta chiamando a raccolta tutte quelle persone di buona volontà che hanno scelto e sceglieranno di mettersi generosamente a disposizione per il futuro dell'Italia», ha detto ieri Brugnaro. «Non possiamo più far finta di niente, dobbiamo da subito sostenere le riforme, creare lavoro e rilanciare il nostro Paese, tutti insieme. È il momento di fare scelte coraggiose». Toti ha espresso il suo sostegno pubblicando sui social una foto di lui col sindaco di Venezia e uno slogan che teneva insieme i nomi dei loro due soggetti politici: «Coraggio Italia, cambiamo insieme».

Dei venticinque deputati 12 provengono da Forza Italia (Marco Marin, Stefano Mugnai, Michaela Biancofiore, Matteo Dall'Osso, Maurizio D'Ettore, Guido Germano Pettarin, Cosimo Sibilia, Elisabetta Ripani, Simona Vietina, Fitzgerald Nissoli Fucsia e Maria Teresa Baldini), 4 sono ex M5S e una dalla Lega, Tiziana Piccolo si sommano agli otto di Cambiamo, mentre due "totiani", i giovani bergamaschi Stefano Benigni e Alessandro Sorte, sono dati in uscita verso Fdi e sarebbero ancora in stand by. Al Senato, invece, il sindaco di Venezia si ferma a quota sette: i sei di "Idea-Cambiamo" del Misto (Paolo Romani, Gaetano Quagliariello, Maria Rosaria Rossi, Massimo Berutti, Raffaele Fantetti e Marinella Pacifico) più la new entry, l'azzurro Sandro Biasotti. Il nuovo capogruppo alla Camera dovrebbe essere Marco Marin, al Senato la guida dei senatori sarebbe affidata all'ex ministro Paolo Romani.

