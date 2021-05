Dl Semplificazioni, Matteo Salvini suona la sveglia: "Muoversi o non si crea lavoro"

27 maggio 2021 a

“Semplificare e accelerare per ricostruire, garantendo la sicurezza dei lavoratori e concorrenza leale alle imprese sane. Siamo contro alle gare al massimo ribasso, semplificare il Codice degli appalti significa agevolare le imprese sane e creare posti di lavoro, non vediamo l’ora che il Cdm approvi il Dl Semplificazioni.” Queste le parole del Leader della Lega, Matteo Salvini, fuori da Palazzo Madama. “L’Italia ha fame si salute e di lavoro. Mi pare che con il Commissario Figliuolo stia correndo e facendo bene con la salute, dobbiamo fare altrettanto bene con il lavoro. Se non si velocizzano le opere pubbliche non si crea lavoro. Se un tiene la vecchia burocrazia non andiamo da nessuna parte.”, ha concluso Salvini.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

