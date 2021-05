Mario Draghi, il retroscena di Dagospia: Quirinale? No, mira alla poltrona di presidente del Consiglio europeo

29 maggio 2021 a

a

a

Una corsa al Colle, alla successione di Sergio Mattarella, iniziata con un largo, clamoroso, anticipo. Lo scenario è noto: Matteo Salvini e il centrodestra vorrebbero subito Mario Draghi al Quirinale, liberando così Palazzo Chigi e la via verso le elezioni. Il Pd, al contrario, preferirebbe un breve bis di Mattarella, un paio d'anni o giù di lì, il tempo necessario per alcune riforme. E solo dopo, Draghi al Colle.

Da par suo, Mattarella ha più volte smentito l'intenzione di concedersi una seconda elezione al Colle più alto. Ma è cosa nota, la politica è l'arte del possibile e ogni scenario è mutevole: impossibile, ad ora, escludere un bis.

"Non posso e non voglio". Draghi, porta in faccia a Letta: si lamenta ancora di Salvini? "Pazienza finita"

Ed in questo contesto, ecco piovere Dagospia a gamba tesa, con un interessante retroscena tutto incentrato sulle vere intenzioni del premier ed ex governatore della Bce. "La verità solo il futuro la conosce. Quel che è poco ma sicuro è che Mariopio non ci pensa proprio di andare a fare il capo della Repubblica", spiega Dagospia.

Già, Draghi mirerebbe ad altro. A poltrone ben più pesanti. "Il suo obiettivo è più alto - riprende Dago -: con l’appoggio della Francia di Macron e della Germania, prendere la leadership dell’Unione Europea (a settembre 2021 lascia la politica Angela Merkel) diventando il presidente del Consiglio Europeo, cioè colui che, insieme al Presidente della Commissione, il principale rappresentante dell'Unione europea nelle sue relazioni esterne", si legge sul sito diretto da Roberto D'Agostino.

Video su questo argomento "Mario Draghi è così bravo che si frega da solo", il retroscena di Pietro Senaldi: "Mattarella è una vecchia volpe"

Si tratta della poltrona che, ad oggi, è occupata da Charles Michel, il belga balzato recentemente agli onori delle cronache per aver lasciato in piedi Ursula von der Leyen all'incontro con Erdogan. Per inciso, ricorda Dago, l'uscita di scena di Michel si avvicina: il mandato dura due anni e mezzo ed è in carica dal primo dicembre 2019. Insomma, Draghi mira al ruolo di Michel e non al Quirinale? Secondo Dagospia, sì.

"Almeno ha avuto dignità". Massimo Galli, stavolta la previsione la fa Nicola Porro: "Quando sparirà"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.