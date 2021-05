Sondaggio Noto, italiani terrorizzati dai magistrati: "Fiducia a picco, in quanti temono l'errore giudiziario"

30 maggio 2021 a

Il 62 per cento degli italiani ritene che Luigi Di Maio abbia fatto bene a chiedere pubblicamente scusa all’ex sindaco Simone Uggetti, assolto in appello dall’accusa di turbativa d’asta, che gli era costato l’arresto nel 2016. Il 60 per cento degli stessi intervistati chiede inoltre che si proceda con una riforma concreta della giustizia: è quanto emerge dall’ultimo sondaggio condotto da Antonio Noto, che ha commentato i risultati nell’edizione odierna de Il Giorno.

“Le scuse di Di Maio hanno un valore politico particolare - ha sottolineato il sondaggista - in quanto i 5 Stelle hanno sempre mantenuto posizioni estremamente giustizialista, utilizzando un avviso di garanzia come arma per accentuare lo scontro politico. Le parole rivolge pubblicamente dal ministro grillino a Uggetti diventano un modo per dire che il M5s sulla giustizia ha cambiato posizione”. E ciò emerge chiaramente anche dalle dichiarazioni pubbliche di Giuseppe Conte, secondo cui il ministro degli Esteri “ha fatto bene” a chiedere scusa all’ex sindaco di Lodi.

Poi Noto ha analizzato la sempre minore fiducia degli italiani nella magistratura: “Basti pensare che nel luglio 2018 era al 41 per cento mentre oggi è il 30 per cento, una pesante flessione di 11 punti in soli tre anni. Tra l’altro la possibilità di essere vittima di un errore giudiziario è una delle paure degli italiani: il 40 per cento teme che un giorno possa essere accusato di una colpa inesistente”.

