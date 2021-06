Giulia Bongiorno sindaco di Roma? Lo sfogo: "Pura falsità, non so perché continui a circolare"

02 giugno 2021 a

“Come si fa a smentire una notizia falsa che continua a circolare? Provo ancora: pura fantasia la mia candidatura a sindaco di Roma”. Così Giulia Bongiorno ha palesato tutto il suo fastidio per le voci che continuano a girare sul suo conto in relazione alle elezioni amministrative. Nonostante i vertici che si susseguono ormai da due settimane tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, il centrodestra non ha ancora trovato i candidati per le grandi città. Nell’ultima riunione, durata all’incirca un’ora e mezza, sono però stati fatti dei passi in avanti, soprattutto per la persona da proporre nella corsa al Campidoglio.

Non sarà sicuramente un esponente politico, bensì un civico d’area: quindi non solo la Bongiorno non è un nome spendibile (come da sua stessa volontà, ribadita in più occasioni), ma non lo è neanche quello di Maurizio Gasparri, che invece si era dimostrato disponibile. Il cerchio per quanto riguarda Roma sembra essere ristretto a due persone: si tratta di Enrico Michetti e Simonetta Matone. Il primo è appoggiato da Meloni, il secondo invece da Salvini: andrà trovato un accordo, che dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana.

Anche perché è tempo di passare ai fatti, dato che a parole il centrodestra non fa altro che dire che si presenterà a tutte le elezioni unito e compatto. E di sicuro lo sarà più del centrosinistra, con l’alleanza tra Pd e M5s che è tutt’altro che scontata: però va trovato un accordo sui nomi al più presto.

