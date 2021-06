Vittorio Sgarbi? Ci pensa lui: "Propongo Luca Barbareschi". Roma, un candidato a sorpresa

Rebus-centrodestra sui candidati sindaci alle prossime elezioni? Ci pensa Vittorio Sgarbi. "Io proporrò dei civici, ho proposto Paolo Del Debbio e Vittorio Feltri come ipotesi credibili. Oggi proporrò Luca Barbareschi, è una persona conosciuta - spiega il critico d'arte -. Michetti, persona di grande prestigio, ma non è conosciuto. Quello che hanno fatto Toti e Brugnaro è singolare, hanno preso dei disperati a cercare dei voti che non hanno. Cerchiamo nomi riconoscibili. Se ritenessi un nome perdente potrei fare candidatura solitaria come Carlo Calenda. Ho accettato di non entrare in gioco perché si era deciso di non fare nomi politici. A Milano ho proposto Serra", conclude Vittorio Sgarbi prima di prendere parte al vertice del centrodestra proprio sui candidati alle prossime amministrative.