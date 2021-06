Giorgia Meloni e Maria Elena Boschi, la rissa: "Questi hanno paura", "Di cosa ti stupisci". Figuraccia della renziana

03 giugno 2021 a

Scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Maria Elena Boschi. Il tutto inizia con quanto detto dalla capogruppo di Italia Viva a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, dove ha affermato: "Se Giorgia Meloni diventasse la prima donna presidente del Consiglio non sarei contenta perché siamo avversarie politiche". Dunque, l'ex ministro ha puntato il dito contro il sovranismo.

Parole, quelle della Boschi, riprese e rilanciate dalla Meloni sui social, laddove ha scritto: "La sinistra ha paura di vedermi presidente del Consiglio? Un'ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta", ha tagliato corto la presidente di Fratelli d'Italia.

Ed ecco che a sua volta replica la stessa Boschi. Lo fa rispondendo alla leader FdI su Twitter, dove scrive: "E di cosa ti stupisci Giorgia? Lo ripeto a voce alta: non vorrò mai una premier come te, sovranista, anti europeista, contro Draghi. Bene la solidarietà femminile sul piano personale. Ma sul piano politico io sono orgogliosamente dalla parte opposta alla tua", conclude la Boschi. Si fa sommessamente notare alla stessa Boschi, però, che la Meloni non sembrava affatto stupita da nulla. Insomma, "di cosa ti stupisci"... ma in che senso?

