Giuseppe Conte, addio Rocco Casalino? "Ha solo 29 anni, un baby prodigio". Chi è il nuovo consigliere dell'ex premier

Giuseppe Conte, tornato avvocato dopo due mandati a Palazzo Chigi, punta ad essere il leader del Movimento 5 stelle e così continua a lavorare per la leadership e accoglie vicino a sé figure estranee al mondo storico grillino. Così insieme a Rocco Casalino, a Marco Travaglio ora diventato il suo consigliere politico a tutti gli effetti, c’è un’altra figura "di cui i lobbisti che fossero decisi a investire sul futuro politico di Conte dovranno cominciare a tener d’occhio", scrive il sito www.tag43.it.

Si tratta del giovane (29 anni) consigliere Andrea Benvenuti, dottorando in diritto privato con un passato di pratica legale presso lo studio di Guido Alpa, dove ha conosciuto il futuro “avvocato del popolo”. Alto e segaligno, cordiale ed educato, riservato e competente Benvenuti, già suo segretario particolare a Palazzo Chigi, oggi è considerato non solo la persona più vicina a Conte, ma anche quella più affidabile. "Che gli è rimasta vicina dopo la caduta del governo giallorosso, e che lo sta aiutando a costruire il suo futuro politico", scrive sempre www.tag43.it.

Rocco Casalino nel frattempo è pronto a rientrare alla comunicazione dei gruppi parlamentari pentastellati con i suoi due più stretti collaboratori, Maria Chiara Ricciuti, già data a capo della comunicazione del Senato, e Dario Adamo, ex social media manager di Palazzo Chigi – ma il passaggio ancora non è avvenuto. Per riportarlo nel Movimento infatti bisognerebbe attingere al budget del gruppo della Camera. Ma Conte, su consiglio di Benvenuti, non sta favorendo il rientro di Casalino. Si affida ad Andrea Cottone, ex portavoce di Alfonso Bonafede quando era ministro. E anche perché ormai il suo vero spin doctor è il direttore del Fatto, Marco Travaglio, che con Casalino non ha nulla a che spartire.

