L'aria che tira, Fabrizio Roncone: "Giorgia Meloni dice una cosa gravissima contro Giuseppe Conte, se fosse vero avrebbe avuto il dovere di ascoltarla"

"Giorgia Meloni dice una cosa gravissima contro Giuseppe Conte, se fosse vero avrebbe avuto il dovere di ascoltarla". Fabrizio Roncone, firma del Corriere della Sera, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 4 giugno, spiega che la leader di Fratelli d'Italia ha "riferito che il premier Mario Draghi l'ha ascoltata, l'ha presa sul serio, mentre in passato Conte non la prendeva sul serio, quelle di Conte sembravano delle audizioni". Quindi, aggiunge il giornalista: "Credo a Giorgia Meloni ma aspetto una smentita di Conte, sarebbe gravissimo se fosse vero. Perché gli incontri tra Meloni e Conte avvenivano in piena pandemia e Conte aveva il dovere istituzionale di ascoltare anche la Meloni".

Ieri 3 giugno, infatti, poco prima di pranzo c'è stato un incontro a Palazzo Chigi tra la leader di Fratelli d'Italia e il presidente del Consiglio. Un appuntamento che è durato per oltre un'ora. Insomma, il premier e la leader dell'opposizione si sono incontrati e hanno avuto un colloquio "franco e cordiale", dice poi Giorgia Meloni uscendo da Palazzo Chigi. "Mi è sembrato attento e disponibile sul tema delle limitazioni delle libertà", ha detto ancora la presidente di FdI. "Alcune norme sono irragionevoli e abbiamo chiesto di cancellarle".

Anche dalla presidenza del Consiglio hanno riferito che è stato un faccia a faccia "lungo e cordiale" e si è sottolineato che "sono stati affrontati temi legati alle progressive riaperture, alle misure anti Covid, alla ripresa economica e sociale del Paese". Mentre la questione del Copasir, il dossier nomine e la partita del Quirinale sono questioni di cui Draghi e Meloni non hanno parlato.

