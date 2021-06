Stasera Italia, la lezione di Matteo Renzi a Marco Travaglio: "Complotto contro Conte? Erano solo incapaci"

10 giugno 2021 a

"Loro chiamano complotto la propria incapacità di gestire il Paese": Matteo Renzi, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, smonta la teoria di Marco Travaglio. Teoria secondo cui il leader di Italia viva sarebbe stato uno dei protagonisti del complotto che ha portato alla caduta dell'ex premier Giuseppe Conte. In questo scenario rientrerebbe anche l'incontro - documentato da Report - tra Renzi e Marco Mancini, il cosiddetto 007 del Dis, il Dipartimento Informazioni per la Sicurezza. I due sono stati avvistati insieme all'Autogrill di Fiano Romano l'anno scorso, prima della fine dell'era Conte.

"Ho incontrato Mancini all'Autogrill, non ho niente da nascondere. Se uno ha qualcosa da nascondere, non incontra una persona a Fiano Romano, dove c'è l'Autogrill più trafficato di Italia, è la barriera di Roma Nord. Io stavo semplicemente tornando a casa. L'accusa invece è che io stessi complottando", ha spiegato il leader di Italia viva alla conduttrice. Che poi gli ha chiesto: "Lei è stato accusato di Conticidio no?" "Perché invece di parlare di Conticidio non spiegano dove hanno messo i soldi dei banchi a rotelle o perché hanno deciso di fare le primule?", ha risposto immediatamente Renzi.

Parlando dei 5 Stelle, poi, si è detto convinto che presto spariranno: "Sono finiti, prima hanno raccontato alcune cose e poi hanno fatto esattamente l'opposto sulle Olimpiadi, sulla Tap, sulla Tav, sulle infrastrutture. Adesso Luigi Di Maio si è accorto dopo 5 anni che sulla giustizia ha sbagliato e ha chiesto scusa".

