Silvio Berlusconi annuncia tre ingressi in Forza Italia: un grillino e due leghisti, nuovi equilibri nel centrodestra

Silvio Berlusconi ha lanciato il progetto del partito unico di centrodestra. Le reazioni degli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono state piuttosto fredde, con il primo che ha invitato tutti ad “andare piano” e la seconda che invece ha manifestato tutto il suo scetticismo, come aveva già fatto in occasione dell’idea della Federazione del centrodestra di governo. In questo caso si può parlare di un vero e proprio colpo di coda da parte di Berlusconi, che tra l’altro a appena registrato tre nuovi ingressi a Strasburgo.

"Partito in liquidazione e carcassa a Salvini": dal cuore di Forza Italia, le parole esplosive su Silvio Berlusconi

“Ho dato il benvenuto a Isabella Adinolfi, Andrea Caroppo e Lucia Vuolo - ha dichiarato il fondatore di Forza Italia - che hanno scelto di dare un contributo alla nostra delegazione italiana. Sono sicuro che in Forza Italia e nel gruppo Ppe al Parlamento europeo si sentiranno a casa loro”. Adinolfi proviene dal Movimento 5 Stelle, mentre gli altri due dalla Lega. Proprio durante la riunione con gli eurodeputati azzurri il Cav ha rispolverato il progetto del partito unico: in passato aveva già registrato due marchi, “Centro-destra” e “Centro-destra unito”. Soprattutto quest’ultimo, secondo Il Giornale, sarebbe interessante perché l’acronimo è Cdu, riconducibile all’Unione cristiano-democratica di Angela Merkel.

"Serve il partito unico, mi appello anche a lei". Berlusconi, il colpo di mano sulla federazione: non solo Salvini, bomba sulla Meloni

Berlusconi sarebbe molto ottimista riguardo a questo progetto: “Giorgia Meloni ora fa fatica ad accettare il partito unico ma in futuro lo accetterà”. Salvini ha però frenato in diretta a Stasera Italia, su Rete4: “Un conto è federare, altro è mischiare partiti dalla sera alla mattina. Gli italiani non ci chiedono giochini ma fatti”.

Berlusconi, l'uomo chiave per la rivoluzione in Europa: retroscena, l'ultima svolta di Matteo Salvini

