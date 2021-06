Coronavirus, stato di emergenza prorogato fino a dicembre? La richiesta delle Regioni a Mario Draghi

16 giugno 2021 a

a

a

“Lo stato di emergenza potrebbe essere prorogato almeno fino a dicembre”. Lo ha dichiarato Michele Emiliano, governatore della Puglia nonché vice presidente della Conferenza delle Regioni. Quest’ultime si starebbero orientando “verso questa opinione che speriamo sia condivisa dal governo”. Di sicuro il ministro della Salute, Roberto Speranza, sarà allineato su questa posizione, dato che è ormai famoso per il suo eccesso di prudenza. Ma negli scorsi giorni erano emerse indiscrezioni secondo cui Mario Draghi starebbe pensando di non prorogare lo stato di emergenza, che scade il 31 luglio.

"Un coraggio da leoni. Se avessero governato quelli lì...". Bersani su Speranza, come coprirsi di ridicolo

D’altronde la situazione epidemiologica dell’Italia è abbondantemente sotto controllo e gli sforzi sono concentrati soprattutto sulla campagna di vaccinazione, sulla quale sono stati commessi diversi errori comunicativi, in particolare in riferimento ad AstraZeneca. Matteo Salvini ha già fatto sapere di non essere d’accordo con la proroga: “Guardiamo i dati e guardiamo i fatti. Il peggio è passato. Pensare di vivere ancora in stato di emergenza dal primo agosto sarebbe un brutto segnale dal punto di vista economico, ma anche morale”.

Video su questo argomento AstraZeneca, la frecciata di Salvini a Speranza: "Prima di fare open day a casaccio ci vuole cautela"

Nel frattempo nelle prossime ore dovrebbe arrivare il via libera del presidente del Consiglio al nuovo Dpcm sul green pass: quest’ultimo in Europa sarà introdotto a partire dal primo luglio, ma il governo italiano è intenzionato a imprimere un’accelerazione. Il certificato potrà essere sia in formato digitale che cartaceo e attesterà una delle seguenti condizioni: essere vaccinati contro il Covid (con una o due dosi); essere guariti dal virus; essere risultati negativi a un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti. In questo modo si potrà viaggiare nei Paesi dell'Unione europea senza essere doversi sottoporre a quarantena e tamponi all'arrivo.

"Non ci sono i presupposti". Stato d'emergenza, l'alt di Salvini: che siluro contro Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.