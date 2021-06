Tagadà, Pier Luigi Bersani difende ancora Roberto Speranza: "Un coraggio da leoni. Se avessero governato quelli lì..."

16 giugno 2021 a

"Speranza e Conte all'inizio presero una decisione che nessuno in Occidente aveva preso, con un coraggio da leoni: chiudere tutto". Pier Luigi Bersani, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, difende ancora una volta l'operato del precedente governo in tempo di pandemia. E non solo. Attacca anche il centrodestra dicendo: "Se avessero governato quelli lì...". E ancora: "Quelli hanno continuato per mesi a dire che la mascherina è inutile e che l'emergenza non c'è".

Poi una frecciata direttamente contro la leader di Fratelli d'Italia: "Ancora 15 giorni fa dicevano che il coprifuoco alle 11 di sera - parole di Giorgia Meloni - era come mettere il cappio al collo degli italiani, un sopruso liberticida. Probabilmente non sapevano che a Parigi nello stesso momento chiudevano alle 19". Per il fondatore di Articolo 1, inoltre, l'opposizione non dovrebbe criticare l'operato del governo visto che l'opposizione stessa, a suo dire, non avrebbe fatto il suo dovere nel corso dell'emergenza.

"L'opposizione ha fatto il suo dovere? In tutti i Paesi europei i governi hanno ragionato di più con l'opposizione e l'opposizione si è presa un pezzo di responsabilità, non ha chiamato liberticida chi diceva che c'era l'emergenza, perbacco!", si è sfogato Bersani. Che poi si è chiesto: "Dove saremmo adesso se fossimo partiti con quella logica lì? Se la prendono con Speranza perché non possono prendersela con Mario Draghi. Quando c'era Conte, se la prendevano con Conte e Speranza".

