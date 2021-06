Roma, Enrico Michetti spaventa Virginia Raggi e il Pd: vola nei sondaggi, Giorgia Meloni ci ha visto lungo?

17 giugno 2021 a

a

a

Un accordo sul candidato sindaco a Roma è stato trovato dal centrodestra solo qualche giorno fa, ma i sondaggi già volano. Stando alla rilevazione di BiDiMedia per RomaToday, Enrico Michetti gode del 28,5% dei consensi. Il professore, detto anche "tribuno della radio" per via della sua professione di speaker, avrebbe conquistato gli elettori a tempo di record. Il sogno del candidato proposto da Giorgia Meloni è quello di riportare Roma a essere Caput mundi agendo dal basso, risolvendo i problemi che l'hanno portata al decadimento di oggi.

Salvini e Meloni, "sondaggio interno": il vero impatto del governo Draghi su Lega e FdI, ciò che non vi dicono

Restano indietro gli altri candidati in corsa: Virginia Raggi del M5s paga i 5 anni di mandato e si ferma al 21,4% mentre Carlo Calenda, leader di Azione, al momento ha il 14,9% delle preferenze. L'aspirante sindaco del centrosinistra, dove si devono ancora svolgere le primarie, è fermo al 27%. Michetti, invece, sarebbe in testa anche nei sondaggi previsionali, con il 23% dei romani che lo dà come nuovo sindaco. Per quanto riguarda le intenzioni di voto in riferimento ai partiti, invece, è Fratelli d'Italia a raccogliere maggiori consensi all'interno della coalizione di centrodestra, con il 19% delle preferenze. Subito dopo ci sono Lega al 7,5% e Forza Italia al 4%. In totale, comunque, la coalizione del centrodestra gode del 30,5%, mentre quella di centrosinistra non supera il 29,2%. Il Movimento 5 Stelle, invece, è al 19,2%.

"Non mi candido per battere lei, sapete perché?". Strepitoso Michetti, così "il tribuno della radio" umilia Virginia Raggi: ko tecnico

Michetti, intanto, ha già le idee chiare sul suo programma in caso di vittoria alle elezioni del prossimo autunno: "I ristori del governo non bastano a recuperare quanto perso in questi mesi e il Campidoglio nei prossimi anni dovrà fare la sua parte. Dobbiamo aiutare le categorie e le aziende a ripartire. O avremo un ulteriore contraccolpo economico e occupazionale". In merito all'eterno problema dei rifiuti, invece, il candidato ha spiegato che "se ne esce con la raccolta differenziata e la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti. Ma bisogna fare presto".

Miracolo a Roma, tutto grazie al "tribuno": ecco come si arriva alla pace tra Salvini e Meloni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.