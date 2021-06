Giorgia Meloni accusa Roberto Speranza: "Scandaloso, non giochiamo. L'obbligo vaccinale non è contemplato"

19 giugno 2021 a

"Speranza scandaloso", tuona Giorgia Meloni in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. Il ministro della Salute, accusa la leader di Fratelli d'italia, "dichiara che 'in questo momento non c'è una previsione di altro tipo sull'obbligatorietà' dei vaccini. In questo momento?", sbotta la Meloni, "non giochiamo. Il governo si dia una calmata, non siamo un regime totalitario. La nostra Costituzione non contempla l’obbligo vaccinale".

In conferenza stampa a Palazzo Chigi, ieri 18 giugno, il ministro Speranza ha infatti dichiarato: "Rendere obbligatoria la vaccinazione per alcune categorie o in generale per la popolazione? In Italia è stato disposto l'obbligo per gli operatori sanitari e tutti coloro che hanno a che fare con attività di cura e assistenza". E aveva detto: "In questo momento non c'è una previsione di altro tipo sull'obbligatorietà e vediamo una risposta molto positiva da parte dei cittadini e continuiamo a confidare che la campagna continuerà con grande energia e determinazione".

"Si è riunito il Comitato tecnico scientifico a cui avevo posto un quesito di chiarimento sulla vaccinazione eterologa", aveva proseguito Speranza. "La risposta del Cts è che c'è una raccomandazione, un'indicazione molto forte, per l'utilizzo dell'eterologa per le persone sotto i 60 anni che hanno usato il vaccino di AstraZeneca in prima dose, ma resta aperta la possibilità per chi lo richiede, sulla base di un consenso medico, di poter anche utilizzare il seconda dose sotto i 60 anni il vaccino AstraZeneca". E ancora: "Ribadiamo con ogni energia che la priorità è di natura generazionale: dobbiamo assolutamente completare la vaccinazione delle categorie più fragili, che sono quelle che, incontrando il virus, rischiano di pagare il prezzo più alto".

