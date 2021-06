Luigi Di Maio fregato da Giuseppe Conte: "All'improvviso, all'evento per Virginia Raggi". Retroscena: M5s allo sbando

19 giugno 2021 a

Luigi Di Maio sta per intervenire con una telefonata da Barcellona all'evento di Virginia Raggi alla città dell'Altra Economia a Testaccio. Il collegamento è pronto, ma ecco spuntare Giuseppe Conte. "Ciao, sono Conte, ci facciamo una foto?", si presenta l'ex premier con le militanti grillini, e con signore over 50, in visibilio, racconta il Foglio. L'avvocato del popolo si gode la folla e ruba la scena a Di Maio. Raggi, la padrona di casa, è molto contenta dopo aver patito per molto tempo le critiche anche interne e la possibilità di non potersi ricandidare ora è ovviamente felice per avere unito i due poli del M5s.

Si mette seduta al tavolo con l'ex premier. E porta a completare un collegamento molto stringato con Luigi Di Maio: "Virginia non mollare, forza M5s, avanti Giuseppe", le parole del ministro degli Esteri. La sindaca e l'ex premier fanno finta di seguirlo su un cellulare e intanto parlottano di altro. Insomma la conferma che due galli nel pollaio non vanno mai d'accordo. Difficile credere che con l'investitura di Conte a leader del Movimento, Di Maio, che pur appoggia la soluzione, possa voler rinunciare ad un ruolo predominante all'interno e non solo dell'M5s.

Di Maio e Conte hanno una diversa posizione politica, per esempio, sul governo Draghi. Entrambi lo appoggiano, ma con le dovute differenze. Il primo, essendo titolare della Farnesina, è riuscito a creare un rapporto personale di fiducia col premier ed è convinto che il piano politico di Draghi vado difeso. Conte, invece, cerca di attuare una tattica belligerante per far risalire i grillini nei sondaggi. A osteggiare tale tattica c'è proprio Di Maio, secondo cui alzare la tensione non farebbe bene al Movimento: “Chi attacca Draghi, scende nei sondaggi. Non a caso Salvini ha smesso di farlo e ora si propone come il paladino del governo”.

