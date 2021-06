Primarie del Pd, Roberto Gualtieri e Matteo Lepore in testa. Esulta Enrico Letta

20 giugno 2021 a

a

a

"Bene, la prima scommessa è vinta. Le primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come pre-Covid. Il successo di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di centrosinistra è con noi. Avanti", esulta in un post su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.

Video su questo argomento "Non c'è nessuno sconquasso interno". Letta e "il metodo" delle primarie del Pd. Frecciata a Salvini

A Roma secondo i dati che arrivano dopo i primi 20 seggi scrutinati su 187, in testa alle primarie del centrosinistra, c'è Gualtieri con il 61,6% delle preferenze (2.646 voti). Alle sue spalle Giovanni Caudo con il 14,3% (615 voti), Imma Battaglia con il 7,6% (327 preferenze), Paolo Ciani 7,4% (318), Stefano Fassina 5,4% (232), Tobia Zevi 2,6% (113) e Cristina Grancio 1% (41).

Video su questo argomento "Voto in condizioni difficili, fa caldo, c'è la partita...". Gualtieri mette le mani avanti. Primarie del Pd verso il disastro?

Matteo Lepore, il candidato sindaco del Partito democratico alle primarie del centrosinistra a Bologna, è in vantaggio con un risultato parziale del 60%. Questo il dato che emerge dallo spoglio dei dei primi circoli: Nilde Iotti, Savona Mazzini, Borgo Reno, Pilastro, Caserme Rosse, Casteldebole e Passpartout. I seggi da scrutinare sono 43.

Le primarie-farsa del Pd. "Mi negano i dati". Roba da Roussea, viene giù tutto a poche ore dal verdetto

Secondo quanto viene riferito da fonti del coordinamento della coalizione, dai dati che stanno arrivando l'affluenza alle urne delle primarie del centrosinistra, per la scelta del candidao sindaco di Roma, va verso i 45mila votanti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.