Sondaggio Emg sul partito unico di centrodestra, il 54% degli elettori dice "sì": ecco le differenze partito per partito

La proposta di creare un "partito unico del centrodestra" lanciata da Silvio Berlusconi è arrivata a stretto giro di posta rispetto alle dichiarazioni di qualche giorno fa alla manifestazione leghista a Roma da parte del segretario Matteo Salvini. Durante l'incontro, Salvini ha lanciato un nuovo appello agli alleati per fondare "un centrodestra unito, senza gelosie". Insomma, l'obiettivo è quello di seguire il motto "l'unione fa la forza", sfruttando il consenso di tutte le fazioni di centrodestra, piuttosto che creare conflitti interni alla coalizione. IDecisivo, in tale contesto, sondare gli umori dell'elettorato.

Un quadro della situazione lo offre il programma Agorà, trasmissione condotta da Luisella Costamagna e in onda su Rai 3. Secondo un sondaggio riportato dal talk-show, rilevazione firmata Emg, gli elettori di centrodestra vedrebbero prevalentemente con favore la creazione di un partito unico che agglomeri tutte le forze. Alla domanda "lei è favorevole al partito unico del centrodestra proposto da Berlusconi?", quesito posto proprio agli elettori di centrodestra, il 54% degli elettori cdx ha risposto "Sì", il 29% "No" e il 17% "Non risponde".

Vi sono poi alcune differenze riguardo agli elettori dei singoli partiti che potrebbero comporre l'ipotetico "partito unico". I più scettici risultano gli elettori di Fratelli d'Italia che vedono di buon occhio la proposta del Cav soltanto al 43% (non a caso Giorgia Meloni ha già espresso la sua contrarietà). Il 44% esprime il proprio dissenso, mentre il 13% preferisce non esprimersi. Numeri che si spiegano anche per il fatto che FdI sia l'unico partito rimasto all'opposizione del governo istituzionale di Mario Draghi. Discorso diverso per la Lega che registra un 67% di favorevoli, con soltanto 19% di contrari. Il partito che ha invece lanciato la proposta supera di due punti percentuali la metà (52%), e registra un 17% di contrari. Sorprendente il numero di elettori di Forza Italia che ha preferito non esprimersi a riguardo: ben il 31%.

