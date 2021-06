Beppe Grillo ai parlamentari M5s: "Io sono un visionario, Conte no. Cosa deve capire", e se la prende anche con Casalino

24 giugno 2021 a

a

a

Dopo la telefonata di ieri e gli ulteriori contatti di oggi, tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sembrerebbe tornato il sereno, almeno parzialmente. Anche se finché non verrà presentato ufficialmente il nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, la trattativa tra il garante e il nuovo leader non potrà essere considerata conclusa. Ma a che punto è? Lo ha spiegato Grillo di persona all’assemblea dei parlamentari grillini.

“Conte deve assimilare le nostre cose - ha dichiarato - gli ho detto ‘io ti sono utile, lo devi capire. Tu non sei un visionario. Io invece lo sono’. Lui è un uomo di cultura, un curioso. Questo Movimento ha bisogno di un visionario come me e di un integerrimo come Conte”. Poi la promessa più importante per i 5 Stelle: “Vi prometto che entro 2-3 giorni presenteremo il nuovo statuto con Conte”. Anche se è molto diverso da quello originale: “È di trentadue pagine e da quando l’ho ricevuto ci sono delle osservazioni reciproche in corso. Mando le mie osservazioni in giallo e lui mi risponde in rosso. Io in verde e lui in nero”.

Insomma, tra le righe si intuisce che i rapporti tra Grillo e l’ex premier non sono propriamente idilliaci, però l’accordo sullo statuto e sulla rifondazione del Movimento 5 Stelle sembra tenere. Tra l’altro non è mancata una stoccata a Rocco Casalino, che Grillo ha definito “bravissimo sulle tv, ma si deve rapportare anche con il garante, non solo con il capo politico”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.