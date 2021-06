Otto e Mezzo, Corrado Formigli: "Ha ancora senso Grillo garante? Se Conte non lo scavalca, finirà nel dimenticatoio"

24 giugno 2021 a

Nella puntata di Otto e Mezzo di giovedì 24 giugno Lilli Gruber ha ospitato in studio Corrado Formigli, con il quale ha commentato gli ultimi sviluppi riguardanti il Movimento 5 Stelle. La situazione tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sembra essere ancora piuttosto tesa, con le dichiarazioni del garante all’assemblea dei parlamentari grillini che sono state definite un po’ “aggressive” dalla giornalista di La7. “Che messaggio è per il M5s? Andrà tutto a monte?”, sono le domande che la Gruber ha posto a Formigli.

“Stiamo parlando di un uomo che ha trasformato un gigantesco vaffa in una forza politica - ha esordito il conduttore di PiazzaPulita - e che adesso si confronta con l’uomo che dal Movimento ha fatto due governi, tra l’altro di segno opposto. Quindi si tratta di un uomo, Conte, che ha imparato a conoscere il potere e lo vuole gestire. Sono convinto che lui non vorrebbe neanche più chiamarlo Movimento, ma trasformarlo in un partito vero e proprio”.

Quindi per Formigli è in atto una battaglia su chi comanda: “Il garante ha ancora senso nel 2021, dopo la pandemia, in un partito che ambisce a governare e a gestire il potere? Questa investitura quasi mistica di cui ha goduto Grillo ha ancora senso oggi? Conte si gioca la battaglia della vita perché se non scavalca Grillo gli italiani rischiano di dimenticarsi di lui rapidamente”.

