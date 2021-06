Beppe Grillo contro Giuseppe Conte, Claudio Cerasa: "Il comico scudo umano di Mario Draghi", il ruolo del premier

26 giugno 2021 a

Per Claudio Cerasa, direttore del Foglio, l'Italia è alle prese con due varianti: la variante Delta e la variante-Giuseppe Conte. Una spaventa l'Italia e l'altra l'M5s. "La variante Delta è più contagiosa delle altre varianti e potrebbe far aumentare i contagi anche in Italia ma le due dosi di vaccino offrono una copertura sufficiente per evitare guai", scrive il giornalista che invece per la variante Conte, fa un sunto della situazione altamente critica all'interno dell'M5s. "Prima Beppe Grillo chiede a Conte di guidare il M5s. Poi Beppe Conte prova a guidare il M5s facendo a meno di Beppe Grillo. Quindi Beppe Grillo ricorda a Beppe Conte di non essere un c****** ( letteralmente). Infine Beppe Conte minaccia di mollare tutto ( che fai, mi caccio?), di lasciare il Movimento 5 stelle ( al momento 5 sberle) e di essere pronto a fondare un altro partito".

Il dato politico interessante per Cerasa di tutte queste polemiche interne è la volontà di Grillo di partecipare come attore protagonista, di non disimpegnarsi dal suo ruolo di garanzia: vuole essere lo scudo umano di Mario Draghi. Un pezzo di M5s pensa al modo giusto per affrancarsi da Draghi (Conte- Travaglio), un pezzo di M5s pensa al modo giusto per difendere l'equilibrio attuale (Grillo- Di Maio).

Infine c'è il Pd, che dopo aver trasformato "Conte nel punto di riferimento fortissimo di tutti i progressisti capisce con una certa preoccupazione che le fibrillazioni del M5s, complice il prossimo semestre bianco, potrebbero costringere il Pd ad appellarsi proprio a Grillo ( e Di Maio) per evitare che il punto di riferimento fortissimo dei progressisti (Conte) possa trasformarsi nel punto di debolezza fortissimo del governo Draghi. Se non ci fosse di mezzo una pandemia, verrebbe quasi da ridere", conclude Cerasa che sottolinea così la grande confusione sul futuro dell'alleanza Pd-M5s.

