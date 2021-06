Matteo Salvini contro Vincenzo De Luca: "Divieti assurdi che i campani non meritano, lo segnalerò a Draghi"

26 giugno 2021 a

Mentre da lunedì prossimo tutti in Italia potranno fare a meno della mascherina all'aperto, non sarà così per i cittadini campani. Vincenzo De Luca ha deciso di mantenere l'obbligo per tutta l'estate. Una decisione che però non è piaciuta a Matteo Salvini: "Il signor De Luca vuole continuare a imporre la mascherina a tutti, unico nel Paese, insieme ad altri assurdi divieti. Da una parte ci sono la libertà, il buonsenso, il diritto al lavoro e a una prudente normalità, dall’altra ci sono inspiegabili divieti e ideologia".

Ecco perché poi il leader della Lega ha fatto una promessa: "I campani non si meritano questo, lo segnalerò già oggi al presidente Draghi”. Il governatore, tra l'altro, durante la consueta diretta Facebook del venerdì ha lanciato l'allarme sul basso numero di vaccinazioni a Napoli, avvertendo: “Così a settembre si chiude”. A preoccuparlo sarebbe soprattutto la variante Delta, quella maggiormente diffusa nel Regno Unito, ma che si ipotizza possa diventare dominante anche in Italia nei prossimi mesi.

Sulla linea del presidente della Campania - che di recente ha criticato aspramente il governo per la gestione della pandemia e dei vaccini - si è espresso anche il ministro della Salute Roberto Speranza, il quale ha detto: "Di fronte a una pandemia bisogna lavorare sempre insieme. Lo Stato, le istituzioni, il governo, i commissari, i presidenti di Regione e chi amministra a livello territoriale devono lavorare insieme, perché c’è un solo avversario, che è il virus".

