Cashback addio, rivolta-M5s. Stefano Patuanelli: "Un errore sospenderlo". Plauso di Giorgia Meloni: "Finalmente"

L'addio al cashback, misura introdotta dal Conte II per incentivare i pagamenti elettronici, proprio non va giù ai 5 Stelle, principali sostenitori del provvedimento. La sospensione è stata decisa ieri sera durante la cabina di regia. "E' un errore. Mi auguro si possa tornare indietro su questa decisione", ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli. Sulla questione è intervenuto anche l'ex grillino Alessandro Di Battista: "Il Movimento continua a non toccar palla. Gongola la Lega, partito che non ha mai fatto della lotta all'evasione la sua ragion di vita e gongolano tutti quelli che mesi fa hanno attaccato questa semplice misura di buon senso".

Tra i big del M5s anche Carla Ruocco si è fatta sentire: "Il cashback ha obbligato i negozianti furbetti a mettere il pos, ha aiutato gli anziani ad attivare lo spid e una carta alla posta. Ha sostenuto i nostri giovani. Con il governo Conte, anche con il cashback, investimmo nel futuro e nella digitalizzazione. Eliminarlo è folle!", ha scritto su Twitter. Ad opporsi alla sospensione, però, non è solo il Movimento. Marco Furfaro, della direzione nazionale del Pd, ha spiegato che il Cashback "ha costretto esercizi che si facevano pagare a nero a installare il Pos, contribuendo alla lotta all'evasione. Ha stimolato i consumi: entro il 2025 avrebbe prodotto un gettito fiscale di 9 miliardi (dati Mef). Sospenderlo è un regalo a chi lo detestava per queste ragioni".

Soddisfatta della decisione di ieri sera, invece, Giorgia Meloni, che ha rivendicato l'opposizione imperterrita di Fratelli d'Italia a questa misura: "Cashback e lotteria degli scontrini sono una idiozia che ci costa 4 miliardi. Un tentativo di controllare gli italiani in cambio di una elemosina. Ora ci è arrivato anche il governo Draghi". Una posizione condivisa da Confesercenti, secondo cui il provvedimento ha fallito. "Il cashback non ha funzionato, lo dimostra il fatto che dei 5 miliardi messi a disposizione per la misura ne è stata utilizzata solo una parte", ha detto il segretario generale Mauro Bussoni.

