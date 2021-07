Sondaggio Swg per Mentana: il partito di Conte e l'effetto imprevedibile su Lega e Salvini. M5s e Grillo sbriciolati

05 luglio 2021 a

L'effetto di un partito di Giuseppe Conte? Una mazzata per Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle, ma brutte notizie anche per Matteo Salvini. Il tradizionale sondaggio di Swg del lunedì sera per Enrico Mentana al TgLa7 riserva più di una sorpresa.



Si parte con il dato "nudo e crudo" dei partiti. La Lega, dopo settimane di lenta erosione, torna a guadagnare su Fratelli d'Italia: il partito di Salvini è il primo partito, al 20,6% dopo aver guadagnato 0,3 punti in una settimana. Percorso inverso per Giorgia Meloni: FdI, indubitabilmente il caso politico di questo 2021 per la sua escalation senza freni, cala dello 0,2 e arretra al 20,5%, appena un decimo di punto sotto "l'alleato" di centrodestra con cui è in corso una battaglia per la leadership della coalizione. Dietro, calano leggermente sia il Pd (-0,1, ora al 18,7%) e i 5 Stelle dilaniati dalla faida interna con l'ex premier. I grillini scivolano al 14,6%, -0,2, in attesa di sapere che sarà di loro. Stabile invece Forza Italia, al 7%, mentre si registrano le crescite di Azione al 4% (+0,1) e soprattutto di Italia Viva (al 2,5%, ben +0,4), ma sono in fondo cespugli che cambiano poco sia nel centrosinistra sia nel piano politico globale.



Cambierebbe gli equilibri, invece, la rottura tra Conte e Grillo. L'impatto della scissione del Movimento 5 Stelle, spiega Mentana numeri alla mano, lascerebbe sostanzialmente invariato il dato di Fratelli d'Italia (al 20,4%), ma inciderebbe e non poco sia sulla Lega (che calerebbe al 20,2%, abbastanza sorprendentemente) sia sul Pd (16%). Il Partito di Conte viene valutato al 12,7%, in grado di attingere dunque direttamente non solo al Pd, ma pure a Forza Italia (al 6,3%). Letteralmente sbriciolato, invece, il Movimento, con il padre-padrone Grillo che si ritroverebbe in mano appena il 7,1 per cento.

